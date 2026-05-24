Переговоры между США и Ираном могут состояться 5 июня
Следующий раунд переговоров между Вашингтоном и Тегераном может состояться 5 июня, сообщил телеканал "Аль-Фатх". Предварительное соглашение США и Ирана по урегулированию конфликта представляет собой меморандум о взаимопонимании, за подписанием которого последуют переговоры по заключительным вопросам.
Пакистан, как главный посредник в переговорах, может объявить о меморандуме без присутствия основных сторон. Вашингтон и Тегеран направят глав своих делегаций, "когда начнутся переговоры по окончательному соглашению". Американская сторона сообщает о значительном прогрессе в переговорах.
Марко Рубио, госсекретарь США:
"Думаю, есть вероятность, что уже в течение нескольких часов мир получит хорошие новости, по крайней мере в отношении пролива и переговорного процесса по иранскому ядерному оружию. Думаю, есть хорошие новости на этом фронте, но пока, правда, не окончательные. Некоторый прогресс достигнут. Я не хочу преуменьшать это, но предупрежу, что у нас еще есть над чем поработать".
Ранее Трамп заявил, что проект будущего соглашения с Ираном в целом согласован. Он указал, что провел телефонный разговор и обсудил с лидерами Бахрейна, Египта, Иордании, Катара, ОАЭ, Пакистана, Саудовской Аравии и Турции проект меморандума о взаимопонимании в рамках сделки о мире с Тегераном.