Переговоры по Украине и Ирану: чего ждать от мероприятий в Женеве 17 февраля?

17 февраля Женева снова превращается в нервный центр большой дипломатии. В отель, где ковры помнят больше тайн, чем архивы истории, подтягиваются участники третьего раунда трехсторонних переговоров по украинскому кризису.

Факт За время работы с 1964 года здание приняло более 400 глав государств, среди которых 4 президента США, несколько монархов и около 4 тыс. министров.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента России Владимир Мединский. В переговорную группу на этот раз входят и представители руководящего состава МИД.

В Кремле объяснили изменение состава делегации тем, что в этом раунде заявлен более широкий спектр вопросов: не только военные, но также политические и гуманитарные. Представители России будут действовать в рамках, согласованных между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске.

Сергей Рябков, замминистра иностранных дел России:

"Мы должны сделать так, чтобы потенциальная договоренность носила устойчивый характер, а это значит, что среди прочего она должна охватывать урегулирование вопросов, которые относятся к разряду первоисточников этого конфликта. Есть много других аспектов, которые интенсивно обсуждались и продолжают обсуждаться в последнее время, и мы, не предвосхищая результатов, исходим из того, что будут приложены максимальные усилия для выхода именно на эти рубежи. По-другому просто нельзя".

США на трехсторонних переговорах представят спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф и предприниматель, он же зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, со стороны Киева - секретарь СНБО Рустем Умеров и глава офиса Зеленского Кирилл Буданов.

Президент США Дональд Трамп предстоящий раунд прокомментировал довольно оптимистично: "Ну, это важные переговоры. Это будет очень легко. Я имею в виду, смотрите, пока что Украине лучше быстро сесть за стол переговоров, вот и все, что я вам говорю".

Президент США Дональд Трамп news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5484eeac-87a2-4048-879b-5b0b55bfeaa7/conversions/f488ea46-511c-4f2b-a263-e1fc4ee103f3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5484eeac-87a2-4048-879b-5b0b55bfeaa7/conversions/f488ea46-511c-4f2b-a263-e1fc4ee103f3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5484eeac-87a2-4048-879b-5b0b55bfeaa7/conversions/f488ea46-511c-4f2b-a263-e1fc4ee103f3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5484eeac-87a2-4048-879b-5b0b55bfeaa7/conversions/f488ea46-511c-4f2b-a263-e1fc4ee103f3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Первый раунд переговоров по разрешению украинского конфликта в трехстороннем формате состоялся в конце января 2026 года в Абу-Даби, второй прошел там же 4 и 5 февраля. Обе встречи проходили за закрытыми дверями, без присутствия журналистов.

Перенести дальнейшие переговоры в Женеву было решено для удобства всех участников переговорного процесса. Прорыв в рамках третьего раунда исключать нельзя, но вероятность серьезных сдвигов по многим причинам невелика.

Владимир Олейник, участник общественного движения "Другая Украина", экс-народный депутат Верховной рады Украины:

"Если исходить из итогов Мюнхенской конференции да и заявлений глобалистов, и Зеленского, то мира не будет. Они об этом говорили открыто: "Дайте оружие, дайте деньги, сами принимайте участие". Тем более в такой оскорбительной тональности: на личности перешел и так далее. А поскольку Зеленский и формирует делегации, и дает директивы на переговорный процесс (что можно подписать, а чего нельзя). К тому же они лишены возможности подписания, им нужно просто предварительно поговорить. А это делается, скорее всего, чтобы в глазах Трампа быть хорошими, дескать, "мы-то не выходим из переговорного процесса". Результатов не будет, потому что ключевые вопросы не решены".

Сегодня в Швейцарии также возобновились переговоры между Ираном и Соединенными Штатами по ядерной программе Тегерана. Встреча проходит при посредничестве Омана. Накануне президент США предупредил Иран о "последствиях" в случае, если сторонам не удастся достичь соглашения, но в Тегеране выражают осторожный оптимизм.

Иван Пятибратов, доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации (Россия):

"В Женеве сразу будут обсуждаться американо-иранские отношения и будет контакт между российской и украинской делегациями. По большому счету происходят такие встречи по поводу двух самых важных на международной арене конфликтов. Потому что, как в Иране порохом пахнет очень серьезно, так и российско-украинский конфликт уже довольно длительно идет".