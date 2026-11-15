Переговоры по Украине: как Европа просит место за столом, который сама сломала

Тема мирных переговоров по украинскому конфликту остается одной из самых обсуждаемых в информационном пространстве и экспертных кругах, вызывая при этом полярное отношение.

Часть аналитиков ожидают конкретных договоренностей уже к концу 2026 года или началу 2027-го, в частности, из-за вступления в силу нового состава Конгресса США в январе и стремления президента США Дональда Трампа зафиксировать внешнеполитический успех, однако реальных предпосылок для скорого прорыва пока не видно. О чем смогли договориться украинская и российская стороны в Абу-Даби, обсудили политические обозреватели Алексей Волков и Андрей Сыч в подкасте "Волков и Сыч".

О фактическом продвижении в переговорах говорить рано: из известного - обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и предложение президента РФ Владимира Путина распространить гуманитарный трек, аналогичный Алешкам, на Константиновку. Украинская сторона на это пока не ответила. Параллельно Владимир Зеленский продолжает поездки по Европе - в Дублин, Копенгаген. Дания уже согласилась выделить Украине очередной пакет помощи на более чем 600 млн евро, что свидетельствует о курсе на продолжение боевых действий.

Фото: belta.by

Отдельный вопрос - роль Европы в переговорном треке. На переговорах в Абу-Даби 10-11 ноября европейцев за стол переговоров не пригласили. "Что касается участия европейцев, ну полетели они в Абу-Даби. Пусть там в гостинице посидят", - прокомментировал отсутствие представителей Европы глава МИД России Сергей Лавров.

При этом в ЕС осознают необходимость перестройки. Все чаще звучат заявления о том, что президент Франции Эммануэль Макрон готов возглавить переговорную группу от Евросоюза. Прибалтика при этом сохраняет ястребиную позицию ЕС, который еще думает, договариваться с Россией или нет. В любом случае ее вес несопоставим с масштабом задачи хотя бы по причине совокупного населения, составляющего лишь 5-6 млн человек. Естественно, ни о каком военном паритете с Россией не может быть и речи.

Информационный фон и сигналы

Переговорный трек сопровождается мощным информационным шумом. Активно распространяется тезис о том, что США на последних переговорах предлагали Украине выйти с территории Донбасса в обмен на членство в НАТО. Для России планируемое вступление Украины в альянс было одной из первопричин СВО, поэтому подобное предложение выглядит скорее ловушкой для Зеленского.

Американская сторона могла намеренно передать Зеленскому это предложение, заранее понимая, что он не сможет на него согласиться, ведь согласие означало бы окончание войны. Зеленский публично рассказал об этом в СМИ, и теперь американские переговорщики могут приехать к Трампу с готовым аргументом: "Мы предложили ему даже членство в НАТО, а он не хочет окончания войны". А после этого начнется уже совсем другой разговор о будущем Зеленского и Украины.

В этом же ряду - сообщения о якобы принятом на закрытом совещании Совбеза РФ решении о ликвидации Зеленского. Подобные вбросы стоит рассматривать как элемент информационного давления и предупреждения для руководства Украины, а не как подтвержденные планы.

Показательны и публикации вроде заголовка Reuters о том, что Зеленский "в ближайшее время может посетить Украину с государственным визитом". На фоне его постоянных разъездов по Европе это воспринимается как горькая ирония.

Принцип домино в финансировании

Активно обсуждают и заявления о сокращении помощи Украине. Если сообщения о позиции премьер-министра Польши Дональда Туска выглядят явным вбросом (польский премьер следует берлинско-брюссельской линии), то заявление премьер-министра Болгарии Румена Радева подтверждено официально. София больше не будет передавать Киеву вооружение и боеприпасы из запасов своей армии и закупать их, поскольку с 2022 года уже направила 13 пакетов помощи, а дефицит госбюджета не позволяет участвовать в новых крупных финансовых пакетах. На этом фоне аналогичные настроения звучат в Словакии и Чехии - сработал принцип домино.

Ключевой вопрос - архитектура безопасности

Принципиально важно, что Кремль ставит вопрос не столько об Украине, сколько о европейской архитектуре безопасности - об этом говорилось еще до 2022 года. Европейские политики отказываются даже поднимать тему новой архитектуры, учитывающей интересы России, утверждая, что никому не угрожали и не угрожают. При этом умалчивают о нарушенных договоренностях по системам ПРО и ракетам средней и меньшей дальности, наступательного вооружения, размещении различных ракет в Румынии и Польше. Именно в этом кроется основная проблема урегулирования: от того, как будет создана новая архитектура европейской безопасности, зависит и итог конфликта.

Позиция Европы - запоздалое осознание

Показательна риторика Дональда Туска. Американская сторона не всегда ценила присутствие Европы на переговорах, и в умах американских партнеров немалое место занимает бизнес, а не европейская безопасность. При этом, по его словам, без Европы заключить соглашение невозможно, а Путин, по его мнению, не хочет мира и сосредоточен на том, чтобы "покончить с Украиной" этой осенью или зимой.

Однако европейские политики, еще недавно заявлявшие о невозможности диалога с Москвой, теперь настаивают на обязательном участии в переговорах. Хотя последние пять лет они утверждали, что ни при каких обстоятельствах не станут разговаривать с Путиным: "Мордор", "Кремль" и все в таком духе.

Говорили, что разговор возможен лишь тогда, когда будут пить, мол, "горилку" на Красной площади вместе с Зеленским. А сейчас, когда поняли, что их ни во что не ставят и попросту не замечают, начали заявлять, что без них мира быть не может и они обязаны присутствовать за столом переговоров. Интересно, куда делась "коалиция желающих", которая собиралась вводить войска? А теперь, когда сюзерен в лице США поменял направление ветра, в ЕС внезапно оказались готовы разговаривать с РФ.

К тому же их позиция выглядит противоречиво и с другой стороны. Евросоюз готов принимать участие в диалоге, но не вести переговоры, поскольку сходятся в неготовности идти на взаимные уступки, без которых компромисс невозможен.

Кто представит Европу на переговорах по украинскому вопросу?

Пока Россия и Украина пытаются наладить диалог, в Европе обсуждают формат представительства ЕС. Предполагается, что это будет так называемая коалиция Е5 (Великобритания, Франция, Германия, Польша, Италия) плюс представители Еврокомиссии и Евросовета. Однако единой позиции внутри ЕС нет. Болгария и Словакия отказываются от дальнейшего финансирования, в отдельных странах проходят протесты. Роль Эммануэля Макрона также непонятна. Он является уходящим президентом, погружающимся в избирательную кампанию, и его участие не гарантирует преемственности позиции Франции.

Наконец, показательны изменения в риторике и украинских парламентариев. Народный депутат Алексей Гончаренко, ранее выступавший с жесткой позицией и призывал бомбить Москву, Кремль и Путина, теперь публично призывает Владимира Зеленского честно ответить, хочет ли он мира.

Алексей Гончаренко:

"Нам не смешно. Как можно днем шутить об американском президенте, а вечером ждать, что он организует какую-нибудь встречу с Путиным, поможет достичь мира? Как это все укладывается в одной голове? Владимир Александрович, скажите нам честно, вы хотите мира или нет? Может быть, вы не хотите никакого мира? Тогда это надо сказать, потому что все украинцы хотят мира, мы с этим ложимся и с этим встаем. К чему все эти шутки? Можно уйти из "95 квартала", но "95 квартал" из тебя, судя по всему, никак не может выйти".

Интересное замечание нардепа, несмотря на его одиозное прошлое. К слову, подобные речи периодически звучат в здании Верховной Рады чаще и чаще. Ясно одно - Европа оказалась перед необходимостью перестраиваться, но делает это запоздало и разрозненно, тогда как США все больше дистанцируются от европейской повестки.

Главное фото: magnific.com