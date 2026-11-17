Очередной раунд переговоров по урегулированию конфликта в Украине пройдет, как и ранее, в трехстороннем формате. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков.

По его словам, расширение формата переговоров по Украине с российской стороной не согласовывалось. Вопрос об участии представителей ЕС встанет, когда Москва получит от Европы конструктивные предложения по урегулированию конфликта в Украине.

Ожидается, что переговоры Москвы, Вашингтона и Киева будут продолжены в Абу-Даби. Дата нового раунда пока еще не согласована.