Переговоры по Украине в Абу-Даби пройдут при участии делегации ЕС, но без Каи Каллас

Спецпредставитель американского президента Джаред Кушнер выступил с заявлением, в котором сообщил о появлении новых идей в вопросе российско-украинского урегулирования

По его словам, стороны понимают необходимость компромиссов, а потому серьезная работа продолжается с участием всех тех, кто привержен поиску решений. Кушнер заявил, что максималистские требования и жесткая политическая риторика, о которых сообщали СМИ, не являются официальной позицией сторон.

Так спецпредставитель отреагировал на публикации в американских изданиях, в которых приводились требования противостоящих сторон, практически исключающие возможность прийти к соглашению.

Переговоры в Абу-Даби должны возобновиться в ближайшие дни. На них может быть представлен и Евросоюз: ЕС намерен отправить в Эмираты сразу четверых своих делегатов. Среди них точно не будет еврокомиссара Каи Каллас, которую даже соратники сочли неподходящей для участия в столь ответственной встрече.