В китайском Шэньчжэне впервые в истории прошли трехсторонние переговоры лидеров России, Китая и Соединенных Штатов.

Данная встреча обещает стать главным событием саммита АТЭС, который принимает в эти дни Китай.

Прибытия Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина с крайним нетерпением ожидали десятки журналистов. Первые 10 минут судьбоносной для мира встречи прошли в открытом режиме. С приветственным словом последовательно выступили Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин.

Владимир Путин, президент России:

"Три наших государства объединяет не только статус стран-победительниц во Второй мировой войне, но главное - совместная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Мы стояли у истоков создания Организации Объединенных Наций, поэтому на наших плечах задача сохранения и укрепления системы международного права, сложившейся вместе с формированием этой универсальной организации, включая Устав ООН и закрепленные в нем принципы. Безусловно, нам стоит обсудить и глобальные, и региональные экономические связи, продовольственную и энергетическую безопасность. У наших стран много совпадающих интересов в части урегулирования региональных конфликтов, конечно, включая и конфликт в Украине. Мы говорили об этом вчера еще с председателем Китайской Народной Республики, а сегодня по инициативе президента Соединенных Штатов много внимания уделили этому на двусторонней встрече".

Дональд Трамп свое приветствие посвятил проблеме распространения оружия массового поражения, которое может стать самой серьезной глобальной угрозой.

Дональд Трамп, президент США:

"Как президенты трех крупнейших стран мира, мы несем особую ответственность за поддержание открытого, уважительного и продуктивного диалога по вопросам, затрагивающим не только наш народ, но и всю планету. Слишком часто прошлые лидеры избегали разговоров со странами, с которыми у них были разногласия, и мы считаем, что все обстоит наоборот. И мы уверены в этом. Но ни одна проблема никогда не решалась при старом подходе, когда отказывались говорить о ней. Поэтому мир никогда не был достигнут путем сокращения возможностей для взаимодействия и общения. Вместе мы выбираем другой путь".

Китайский лидер, в свою очередь, отметил, что ядерное оружие просто не должно существовать. Си Цзиньпин также заявил, что на собравшихся лежит колоссальная ответственность за сохранение мира и стабильности на планете.

За ходом переговоров с пристальным вниманием следят на всех континентах, поскольку она может определить исход многих конфликтов и послужить разрешению многих глобальных проблем.

Данную встречу журналисты заранее окрестили "второй Ялтой", подразумевая сходство с теми переговорами, которые провели в феврале 1945-го Сталин, Черчилль и Рузвельт.

Сами участники переговоров в Шэньчжэне гораздо скромнее. Утверждается, что здесь не предполагается обсуждение планов глобального переустройства мира, хотя проблемы планетарной важности три лидера обязательно обсудят.

Между тем СМИ полны самых серьезных ожиданий от встречи: The Wall Street Journal, например, уже утверждает, что переговоры могут знаменовать собой конец однополярного мира.