Переговоры Мединского и Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле

Переговоры членов делегаций России и Украины Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС. Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной пройдут сегодня в закрытом для прессы режиме в офисе президента Турции Долмабахче.



Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.