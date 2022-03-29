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Переговоры Мединского и Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле

Переговоры Мединского и Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле

Переговоры членов делегаций России и Украины Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС. Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной пройдут сегодня в закрытом для прессы режиме в офисе президента Турции Долмабахче.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.

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