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Переговоры Мединского и Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле
Переговоры членов делегаций России и Украины Владимира Мединского и Давида Арахамии в формате тет-а-тет начались в Стамбуле, сообщает БелТА со ссылкой на ТАСС. Ранее сообщалось, что переговоры между Россией и Украиной пройдут сегодня в закрытом для прессы режиме в офисе президента Турции Долмабахче.
Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Беларуси, тогда встреча продлилась пять часов. Позже прошли еще два очных раунда, а также встречи в онлайн-формате.
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