Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены из-за того, что они не могут договориться об условиях освобождения заложников, сообщает БЕЛТА , ссылаясь на источники.



Отмечается, что у сторон есть "большие расхождения" по поводу термина "конец войны", а также "по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС".



Послы и руководители дипломатических миссий 17 государств во время встречи в Вашингтоне 17 мая обсудили возможные способы выхода на соглашение, предусматривающее прекращение огня Израилем в секторе Газа, а также освобождение палестинским движением ХАМАС заложников.



Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года представителей движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию - 1,2 тыс. человек были убиты и еще 250 взяты в заложники. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по региону, после чего начал наземную операцию в анклаве. Боевые действия, начавшиеся с октября, привели к перемещению более 80 % населения Газы, причинили обширный ущерб и спровоцировали гуманитарный кризис. По последним данным Министерства здравоохранения сектора, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли свыше 34 тыс. палестинцев, среди них - более 14 тыс. детей и 10 тыс. женщин, количество раненых превысило 76 тыс.

