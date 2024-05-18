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Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены

Переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены

Переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС приостановлены из-за того, что они не могут договориться об условиях освобождения заложников, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на источники.

Отмечается, что у сторон есть "большие расхождения" по поводу термина "конец войны", а также "по поводу требования Израиля накладывать вето на имена террористов, освобождения которых может потребовать ХАМАС".

Послы и руководители дипломатических миссий 17 государств во время встречи в Вашингтоне 17 мая обсудили возможные способы выхода на соглашение, предусматривающее прекращение огня Израилем в секторе Газа, а также освобождение палестинским движением ХАМАС заложников.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года представителей движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию - 1,2 тыс. человек были убиты и еще 250 взяты в заложники. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по региону, после чего начал наземную операцию в анклаве. Боевые действия, начавшиеся с октября, привели к перемещению более 80 % населения Газы, причинили обширный ущерб и спровоцировали гуманитарный кризис. По последним данным Министерства здравоохранения сектора, с начала эскалации конфликта в анклаве погибли свыше 34 тыс. палестинцев, среди них - более 14 тыс. детей и 10 тыс. женщин, количество раненых превысило 76 тыс.

В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю, и за это время, по данным Израиля, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

Фото Агентства Анадолу

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