Переговоры по Сирии. Москва и Анкара в поисках компромисса

Одним из самых острых вопросов международной повестки дня остается ситуация в сирийском Идлибе. Как отметили в начале сегодняшней встречи российский и турецкий лидеры, она требует прямого разговора. Готовы ли в Анкаре прекратить военные действия против сирийской армии?

Реджеп Тайип Эрдоган согласен с необходимостью "шагов и решений, которые облегчат ситуацию".

Владимир Путин подчеркивает, что Россия выступает за территориальную целостность Сирии. Однако Анкара нарушила сочинские договоренности и вступает в противостояние с сирийской правительственной армией.



