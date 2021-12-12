Переговоры Путина и Байдена - уровень напряженности в Европе спадает?

На неделе своими передовыми вооружениями блеснули и США, когда управляемая ракета комплекса Javelin, не пролетев и ста метров, ударилась о землю. Вообще становится страшно, осознавая, что ядерный чемоданчик сейчас у человека, который с трудом передвигается и спрашивает: "Где я?", как это было во время недавней поездки в Миссури. Байден тогда поинтересовался, куда ему лучше стать, чтобы фотограф сделал хороший снимок, но пользователи непреклонны: Джо просто потерялся. Словом, еще один день самой могущественной фигуры во Вселенной.

Но это не мешает лидеру США вести важные переговоры в присутствии помощников, в то время как весь мир уже обсуждает возможную третью мировую. И все же после разговора Путина и Байдена уровень напряженности в Европе явно пошел на спад. За главным противостоянием этого месяца, а может и года, наблюдал Олег Романов.

После переговоров между президентами Путиным и Байденом уровень напряженности в Европе явно пошел на спад. Все про будущую войну в мельчайших подробностях знала любая газета, включая самые пропащие таблоиды: секретные карты российского Генштаба публиковались где-то между ню кинозвезд и кроссвордами. Конфликт удалось разрешить, и третья мировая, к счастью, не началась. Теперь уже и не поймешь: действительно к ней все шло или у Джо Байдена просто были проблемы с рейтингом, в силу чего ему нужна была маленькая победоносная виртуальная война?

Переговоры президентов Байдена и Путина счастливо переменили подлунный мир: еще накануне тучи ходили хмуро, вдоль российско-белоруской границы прокашливались пушки, рычали танки и жужжали разведывательные дроны. И вдруг в единый миг небо стало ясным, голубым и безмятежным, а сквозь дула орудий того и гляди начнут прорастать фиалки. По крайней мере так трактуют результаты переговоров на высшем уровне лица официальные и ответственные, а также полуофициальные и безответственные.

Разумеется, выключить пропагандистскую мобилизацию, как свет в комнате, невозможно - медиапаника в стиле "либо мы все умрем, либо не жалейте патронов по врагу" сходит на нет, но некоторые "ястребы" еще по инерции имитируют атаки.

Я не исключаю проведения нашими войсками наземной операции. Я не исключаю применение ядерного оружия. Я не думаю, что это произойдет, но если ты хочешь иметь сильные позиции на переговорах, этот вариант должен лежать на столе! Роджер Уикер, сенатор конгресса США

Что мы имели в канун судьбоносной беседы президентов? Американские и европейские СМИ почти месяц уговаривали украинцев испугаться: "У вашей границы собрались полчища - 75, 100, нет, 175 тысяч солдат! Они стоят лагерем у самой границы - ну ладно, в 250 километрах - и ждут лишь сигнала, чтобы вторгнуться и растоптать зеленые ростки украинской свободы!". Согласиться с уговорами предполагало не иллюзорный риск: воображаемая война могла превратиться в настоящую, с кровью и трупами. Потому украинцы пугались очень неохотно: поначалу в Киеве и военные, и разведка категорически отрицали всякую угрозу. Затем президент Зеленский объявил, что опасность сугубо виртуальна и сконструирована разнообразными недобросовестными СМИ.

Идет запугивание. Хочу сразу сказать: с ряда площадок через некоторые СМИ идет запугивание, что завтра начнется война. Но мы полностью контролируем наши границы и готовы к любой эскалации. Владимир Зеленский, президент Украины

Но американцы умеют убеждать. С учетом их влияния даже удивительно - как у Киева получалось так долго отбиваться от признания факта, что напасть могут с минуты на минуту? Уже и генсек НАТО Столтенберг провел у самой, почитай, российской границы, в Риге, саммит глав МИД, на котором обсуждался лишь один вопрос: как спасать Украину? Уже и половина европейских газет распубликовала сокровенные военные планы России. Выяснилось, к примеру, что кремлевские тайны обычно утекают прямиком в газету Bild: этот таблоид одинаково легко добывает интимные фото кинозвезд и особо секретные папки из бронированных сейфов московского Генштаба. Правда, Львов тут назывался Лембергом. В общем, авторы Bild про Украину имели такое же представление, какое их коллеги про Албанию.













Правда, при переводе российских тайн на язык германских карт обнаружилось, что воюют стратеги Bild по глобусу. Зато они знают главную тайну военной науки - нападать нужно отовсюду сразу и разить врага самыми толстыми стрелками. Разоблачения Bild прояснили вопрос окончательно: интервенция неизбежна - с этим согласился весь мир и даже украинцы. Хотя сам Белый дом, требовавший от остальных истовой веры во вторжение, сам продолжал сомневаться.

Мы до сих пор не уверены, что президент Путин принял решение о вторжении. В любом случае, президент Байден обрисовал последствия, которые неизбежны в случае, если будет принято решение о наступлении. Байден также предложил альтернативу - она отвечает основным принципам, которыми руководствуется Америка на протяжении последних 70 лет. Что выберет Россия - посмотрим. Джейк Салливан, советник президента США по национальной безопасности

Украинцев не обещали защитить. Им гарантировали, что в случае нападения и военного разгрома за них отомстят: будут введены жесточайшие санкции против России, которые обеспечат ей экономический апокалипсис, будет остановлен раз и навсегда "Северный поток - 2". От системы международных расчетов SWIFT Россию даже подумывали отключить авансом. Нападут-не нападут, но эти русские будут знать, что на них есть управа!

Российский президент объяснил коллеге, что и Москва прочертила для противной стороны красные линии: ни о каком членстве Украины в НАТО не может быть и речи. Москве ответили что-то вроде: не вам это решать, но мы и не планировали ни принимать, ни силой оружия защищать. И вот кризис благополучно разрешился, напряженность пошла на спад. Но у тех, кто понаблюдательнее, возник вопрос: а было ли все это всерьез? Скажем, из голосуемого в американском парламенте военного бюджета заранее, до переговоров, оказались вычеркнуты санкции против "Северного потока - 2". Значит, эта кутерьма с угрозами, закатыванием глаз, с хорором, саспенсом и громом близкой мировой войны - все это было немножко театральным представлением? И люди, принимающие в Вашингтоне решения, прекрасно знали, что опасности придуманы и санкции не нужны? Пьесу, сыгранную на протяжении последнего месяца, написала твердая и мастеровитая рука сценариста - работника то ли Белого дома, то ли Голливуда. Какая, впрочем, разница? Захватывающая драма рассказывала нам о заполыхавшей на ровном месте третьей мировой, и вдруг, буквально за секунду до катастрофы, таймер часовой бомбы удалось остановить.