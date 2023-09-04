Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи прошли конструктивно

Переговоры президентов России и Турции в Сочи прошли конструктивно. Такую оценку встрече дали в Кремле.

Среди основных тем обсуждения: посредничество Турции в переговорах с Украиной, будущее зерновой сделки, транспортировка российского газа в Европу через Турцию. Уточняется, что по итогам переговоров никаких документов подписывать не предполагалось.