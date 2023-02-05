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Переговоры РФ и Украины прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры Российской Федерации и Украины прервал Запад, пишет БелТА.
Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале специальной военной операции. По его словам, все его действия были детально согласованы с Соединенными Штатами, Германией, Францией. Однако переговорный процесс был ими же прерван.
Нафтали Беннет отметил, что страны Запада в определенный момент приняли решение "громить" Владимира Путина, а не наладить общий язык и достигнуть консенсуса.
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