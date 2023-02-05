Переговоры РФ и Украины прервал Запад, заявил экс-премьер Израиля

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет выполнял роль посредника между Россией и Украиной в начале специальной военной операции. По его словам, все его действия были детально согласованы с Соединенными Штатами, Германией, Францией. Однако переговорный процесс был ими же прерван.