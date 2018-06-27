Переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в Евросоюз начнутся через год

В случае Скопье необходим прогресс по приоритетным реформам, а также борьбе с коррупцией. Для Тираны требуется провести судебную реформу, а также борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Этот документ был одобрен на переговорах Совета по общим вопросам ЕС.