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Переговоры с Албанией и Македонией о вступлении в Евросоюз начнутся через год

В случае Скопье необходим прогресс по приоритетным реформам, а также борьбе с коррупцией. Для Тираны требуется провести судебную реформу, а также борьбу с коррупцией и организованной преступностью. Этот документ был одобрен на переговорах Совета по общим вопросам ЕС.

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