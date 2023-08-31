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Переговоры с Лавровым станут подготовкой к встрече Эрдогана и Путина - глава МИД Турции

Переговоры с Лавровым станут подготовкой к встрече Эрдогана и Путина - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве станут подготовкой к предстоящей встрече лидеров двух государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы возобновления зерновой сделки и урегулирования конфликта в Украине мирным путем. Также на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.

Фидан напомнил, что это его первый визит в Москву в должности главы МИД Турции.

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