Переговоры с Лавровым станут подготовкой к встрече Эрдогана и Путина - глава МИД Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве станут подготовкой к предстоящей встрече лидеров двух государств Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Глава турецкого внешнеполитического ведомства отметил, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы возобновления зерновой сделки и урегулирования конфликта в Украине мирным путем. Также на повестке дня будут стоять ситуации в Сирии и на Южном Кавказе.