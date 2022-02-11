Переговоры в нормандском формате: разногласия сохраняются

К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-либо результатов, выраженных в документах. Повесткой переговоров были политические меры по урегулированию конфликта, вопросы по закреплению особого статуса Донбасса - по этим вопросам мы договорились преодолеть во что бы то ни стало различную интерпретацию Минских соглашений, но преодолеть их не удалось

Дмитрий Козак, замглавы Администрации Президента России