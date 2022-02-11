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Переговоры в нормандском формате: разногласия сохраняются
В Берлине состоялся очередной раунд переговоров в формате "нормандской четверки". Встреча представителей России, Германии, Украины и Франции продлилась почти 9 часов. Однако к итоговому соглашению прийти не удалось. Как отметил представитель России Дмитрий Козак, главным разногласием стало предоставление особого статуса Донбасса.
К сожалению, почти 9 часов переговоров закончились без каких-либо результатов, выраженных в документах. Повесткой переговоров были политические меры по урегулированию конфликта, вопросы по закреплению особого статуса Донбасса - по этим вопросам мы договорились преодолеть во что бы то ни стало различную интерпретацию Минских соглашений, но преодолеть их не удалось
Представитель Киева Андрей Ермак подтвердил, что итоговый документ согласовать не удалось, однако заверил, что все стороны подтвердили необходимость выполнять минские договоренности.
Ранее встреча политических советников "нормандской четверки" проходила 26 января в Париже в Елисейском дворце. Стороны согласились с необходимостью сохранения перемирия и режима прекращения огня в Донбассе, вне зависимости от разночтений по Минским соглашениям, а также провели их инвентаризацию.
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