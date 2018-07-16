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Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа прошли в Хельсинки
Первые полномасштабные переговоры лидеров России и США стали отправной точкой на пути решения всех проблем, существующих в двусторонних отношениях. Об этом заявил Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Дональдом Трампом. Они прошли сегодня в Президентском дворце в центре Хельсинки. Американский коллега назвал состоявшийся диалог "глубоко продуктивным". Дональд Трамп отметил, что взаимодействие между странами предпочтительнее конфликта, и состоявшиеся переговоры отвечают интересам мира. Cаммит России и США продолжался почти 4 часа. Вначале тет-а-тет, позже в расширенном формате. Стороны детально рассмотрели не только двустороннее сотрудничество, но и ситуацию в Сирии, конфликт на востоке Украины, а также реализацию проекта "Северный поток - 2".
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