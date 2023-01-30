3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
"Переговоры вместо оружия" - в Берлине сотни человек вышли на митинги с призывами к мирным переговорам
Не все забыли трагические уроки истории. В Берлине сотни человек вновь вышли на митинги против поставок танков в Украину с призывами к мирным переговорам. Протестующие несли транспаранты с лозунгами "Переговоры вместо оружия", "Свободу не защищают войной" и "Нет немецким танкам в Дебальцево и Сталинграде".
Выступают против поставок и на немецком телевидении. Телеведущий раскритиковал решение властей о поставках боевых машин Киеву.
Немецкие танки против России - это уже было 80 лет назад. Немецкая политика становится причиной многих смертей на Украине - это тоже уже было 80 лет назад. И это настоящая дилемма. Неважно, какое решение принято, мы можем взвалить на себя слишком большую вину.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов