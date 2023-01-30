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"Переговоры вместо оружия" - в Берлине сотни человек вышли на митинги с призывами к мирным переговорам

Не все забыли трагические уроки истории. В Берлине сотни человек вновь вышли на митинги против поставок танков в Украину с призывами к мирным переговорам. Протестующие несли транспаранты с лозунгами "Переговоры вместо оружия", "Свободу не защищают войной" и "Нет немецким танкам в Дебальцево и Сталинграде".

Выступают против поставок и на немецком телевидении. Телеведущий раскритиковал решение властей о поставках боевых машин Киеву.

Немецкие танки против России - это уже было 80 лет назад. Немецкая политика становится причиной многих смертей на Украине - это тоже уже было 80 лет назад. И это настоящая дилемма. Неважно, какое решение принято, мы можем взвалить на себя слишком большую вину.
Кристиан Эринг, телеведущий (Германия)

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