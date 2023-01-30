"Переговоры вместо оружия" - в Берлине сотни человек вышли на митинги с призывами к мирным переговорам

Немецкие танки против России - это уже было 80 лет назад. Немецкая политика становится причиной многих смертей на Украине - это тоже уже было 80 лет назад. И это настоящая дилемма. Неважно, какое решение принято, мы можем взвалить на себя слишком большую вину.

Кристиан Эринг, телеведущий (Германия)