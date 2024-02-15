Переименовать Техас в Украину предложил американский сенатор

Переименовать Техас в Украину. С таким предложением выступил американской сенатор-республиканец Чип Рой. Он готов разработать и выставить на голосование соответствующий проект. Ведь на борьбу с миграцией у Вашингтона нет ни денег, ни времени. Зато киевский режим получает миллиарды на вооружение.



"С каких пор наше экономическое развитие обусловлено финансированием войны за рубежом? Любой, кто в здравом уме, видит, что творится на нашей южной границе. Вы не смеете финансировать иностранные войны, в то время как наша граница открыта нараспашку, она - в распоряжении преступников, беззакония и террористов, которые идут сюда через границу", - сказал Рой.

Сенатор отметил, что "на днях" границу между Мексикой и штатом Техас пересекли около 7 тыс. человек. А законопроект о помощи Украине на 60 млрд Рой назвал "мерзостью" - особенно в контексте миграционного кризиса.

