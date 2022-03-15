Переизбыток беженцев и санкционный бумеранг - западные новости

Сейчас о том, от чего, по сути, наш обновленный закон должен поставить заслон: не дать раздербанить страну, как это произошло с нашими ближайшими соседями.



Поддавшись ранее на уверения лоббирующих интересы Вашингтона политиков о лучшей жизни, сегодня люди массово бегут из страны. Причем, далеко не все европейцы им рады. Пособия им платят за счет налогов местных жителей. Тем в свою очередь нужно подготовиться к новому кризису: цены на еду, электричество и топливо неизменно растут. Но западная пропаганда вторит высоким политикам: во всех их бедах виновата якобы Россия, а не санкционная риторика Брюсселя и Вашингтона. Тему продолжит Андрей Семченко.





Свои акценты у западных СМИ

Утренние британские газеты пестрят яркими заголовками. Тут и антивоенная акция в эфире российского канала. И радостная национализация кровавых денег российских олигархов. Погибшие в Украине британские наемники. И ни слова о вчерашнем смертельном обстреле Донецка. Невыгодно - значит и нет.

Американская охота на ведьм

Но игнорирование - это полбеды. Серьезно встает проблема свободы в ее политическом проявлении уже в колыбели демократии. Ведущие The View призвали федеральное правительство США начать расследование против всех госслужащих, так или иначе не осуждающих политику России. Под раздачу попала Тулси Габбард, бывшая член Палаты представителей США.

Тулси Габбард, политический деятель (США):

Но демократические СМИ в прямом смысле слова, ведь большинство из них финансируются именно из партии Байдена, слышать ничего не хотят. Габбард по накатанной обвинили в проплаченности Кремлем. Факты очевидны: оставленные на территории Украины биолаборатории опасны для всех. В первую очередь для Европы. Это подтвердили в российском МИД.

Боевые действия в Украине продолжаются

Бои на территории Украины продолжаются. После вчерашнего обстрела Донецка российская сторона подчеркнула: Минобороны намерено уничтожать военные заводы Украины. Воздушная тревога звучит уже и в Закарпатье. Продолжают подливать масла в огонь заокеанские товарищи Киева. ЧВК Silent Professionals набирает военных для отправки на Украину. Зарплата до $2000 в день. И это в тот момент, когда стороны уже сели за столы переговоров. Впрочем, пока данные обещания выполняются с трудом.

Переизбыток украинцев в Польше

Польские обменные пункты массово отказываются принимать украинские гривны. За последние дни этой валюты было так много, что ее конвертация перестала окупаться. Только в первую неделю боевых действий украинцы сдали в пункты обмена около 9 миллионов гривен, при этом продано было только 750 тысяч.

Санкционный бумеранг

Западный мир почти единым фронтом выступил против Москвы. Последствия не заставили себя ждать. Дорожают продукты, пустеют полки магазинов. Кроме того, Россия ввела временный запрет на экспорт сахара и зерновых. Усугубляется энергетический кризис. С начала марта в ряде стран Европы цены на топливо выросли примерно на треть.

В Испании водители выстраиваются в очереди на АЗС, чтобы успеть заправиться на фоне каждодневно дорожающего топлива. Грузоперевозчики страны начали бессрочную забастовку с требованием господдержки сектора.

Намеренная слепота мирового истеблишмента