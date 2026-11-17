Экономисты находятся в панических ожиданиях в связи с кредитными проблемами Болгарии. Ситуация развивается настолько стремительно, что в стране опасались снижения кредитного рейтинга: правительство приложило все усилия к тому, чтобы этого не произошло.

Рейтинг удалось сохранить, но прогноз агентство Standard & Poor's все-таки снизило.

В Болгарии после перехода 1 января на евро начался кредитный бум: при этом уровень резервирования для банков снизился в 12 раз - до 1 %.

Граждане стали брать в долг, но к концу года выяснилось, что у страны огромное отрицательное сальдо торгового баланса. Это означает, что для обслуживания кредитов у болгарского обывателя просто не будет в нужном количестве денег.