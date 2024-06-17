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Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь

В Беларуси перекрыт крупный канал наркотиков. Оперативники получили информацию о том, что в Ленинградской области находится тайник с запрещенным веществом, которое предназначалось для доставки в нашу страну. Вместе с коллегами из России милиционеры нашли товар. В тайнике оказалось 2 кг мефедрона. Также оперативники вышли на белоруса, который должен был реализовать эти наркотики в нашей стране. Дома у него был спрятан еще килограмм особо опасного психотропа.

В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий в Гомеле при поддержке местных коллег задержали 40-летнего наркокурьера. При нем обнаружено около килограмма аналогичного психотропа. Фигурант рассказал, что предложение о криминальной подработке нашел в интернете.
Кирилл Беркозов, начальник УНиПТЛ ГУВД Мингорисполкома

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта в составе организованной группы. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы. Милиционеры устанавливают других участников преступной деятельности.

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