Перекрыт крупный канал поставки наркотиков в Беларусь

В Беларуси перекрыт крупный канал наркотиков. Оперативники получили информацию о том, что в Ленинградской области находится тайник с запрещенным веществом, которое предназначалось для доставки в нашу страну. Вместе с коллегами из России милиционеры нашли товар. В тайнике оказалось 2 кг мефедрона. Также оперативники вышли на белоруса, который должен был реализовать эти наркотики в нашей стране. Дома у него был спрятан еще килограмм особо опасного психотропа.