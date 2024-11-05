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Перемирие или пауза? Израиль одобрил соглашение о прекращении огня в Ливане
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Лукашенко встретился с премьер-министром Пакистана в его семейной резиденции
Лукашенко в Пакистане провел закрытую встречу с командующим армией страны
Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Галину Польских с днем рождения
Продолжается официальный визит Александра Лукашенко в Пакистан - подписан ряд соглашений
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Из-за ухудшения погодных условий службы ЖКХ Минска работают в усиленном режиме
В Беларуси в 2 раза сократилось количество киберпреступлений
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Мокрый снег и дождь. Рекомендации ГАИ, как не допустить аварий на дорогах Беларуси
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Житель Челябинска похитил двух девушек и держал одну из них в плену почти 14 лет
Минус 20 тыс. рублей: минчанка поверила псевдоработнику водоканала и самозванцу-милиционеру
В Солигорске старенький автомобиль не выдержал мороза - на помощь пришли сотрудники ГАИ
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