Перемирие или перезагрузка войны? Что на самом деле скрывает меморандум США и Ирана

США и Иран, которые еще вчера посылали друг в друга ракеты и проклятия, подписали меморандум о взаимопонимании: 14 пунктов, 60 дней на проработку.

Страны как будто сказали друг другу: "Не договоримся за два месяца - вернемся к бомбежкам". То есть это переговоры с обратным отсчетом.

Плюс Израиль, которого как будто бы выставили за дверь. Официальный Тель-Авив явно не в восторге: он рассчитывал на другое и дает понять, что этот меморандум для него - пустой звук, и боевые действия притормаживаются вынужденно.

Что же произошло на самом деле? Меморандум - основа для прочного мира или просто тактическая пауза, чтобы перевести дух перед новым раундом взаимных военных любезностей? Часики тикают, но в пользу ли мира?

"В меморандуме есть только один выигравший - это Иран. Согласно меморандуму, Иран получает отмену всех санкций, размораживание всех своих резервов и заверения в том, что будет создан фонд в 300 млрд долларов для помощи Ирану", - заявил военный эксперт, политический аналитик (Израиль) Яков Кедми.

Война, начатая 28 февраля, остановилась 18 июня и не на поле боя, а за письменным столом. Подписями обменялись дистанционно, как во времена Covid. Трамп поставил ее в Версальском дворце во Франции, видимо, чтобы ощутить себя королем-миротворцем, а президент Ирана Масуд Пезешкиан - в Тегеране. Документ сразу же вступил в силу, Тегеран назвал это историческим посланием от сильного Ирана.

Неужели США и Иран поделили Ближний Восток без Нетаньяху? Израиль остался в стороне, и это обстоятельство дает много пищи для тревожных размышлений.

"Я думаю, что приговор, а также и прекращение огня были для того, чтобы собирать свои возможности, вокруг себя организовать другие страны, я имею в виду натовских стран, усилить свои военные возможности и начинать полномасштабную, еще более жесткую войну с Ираном", - уверен журналист-международник (Иран) Хаял Муаззин.

Теперь содержание меморандума: самый сочный и скандальный - про деньги. 12 млрд долларов размораживаются сразу - это ультимативные условия Тегерана для начала переговоров. Еще 24 млрд должны быть разблокированы в течение 60-дневного переговорного периода. До 100 млрд долларов - общий объем замороженных иранских активов в зарубежных банках, которые должны быть полностью разблокированы. Часть этих денег заморожена еще с 1979 года.

И вишенка на торте: США и союзники по Персидскому заливу создают фонд для восстановления Ирана объемом не менее 300 млрд долларов. Правда, напрямую денег от США не будет, их соберут с арабских монархий и частных инвесторов.

Некоторые полагают, что меморандум - это инвентаризация иранской мечты с прейскурантом американской капитуляции: прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, открытие Ормузского пролива, снятие блокады. США откатывают все, что годами накручивали, как старый клубок шерсти, который просто выбросили.

Но как истинный шоумен Трамп грозит Тегерану войной в случае нарушения условий. Только зачем Тегерану что-то нарушать, если ему практически дают золотой билет в мировую экономику?

По большому счету, взамен Иран просит не делать атомную бомбу. 8-й пункт меморандума, словно заклинание, гласит: Иран вновь подтверждает, что не будет производить или приобретать ядерное оружие.

Но есть один нюанс: Тегеран еще ранее на переговорах предлагал закрепить этот отказ документально. И американцы отказались, сославшись на то, что не поняли технических деталей. Цена непониманию - месяцы войны, тысячи погибших.

А еще иранский верховный лидер Хаменеи в 2025 году публично заявил, что Тегеран не нуждается в ядерном оружии и считает его использование запретным. Это не просто слова, это религиозный указ, фетва. Иранский президент Пезешкиан повторяет это на каждом углу: ядерное оружие не имеет места в доктрине Исламской Республики.

Так что же выходит? А выходит, что США и Израиль демонизировали и бомбили страну, которая не имела и не планировала иметь ядерное оружие. Иран в ответ запускает баллистические ракеты по Израилю и базам США на Ближнем Востоке, но и близко нет исламской бомбы, которой мир пугали десятилетиями. В итоге подписывается бумага, в которой Иран в 125-й раз повторяет то, что говорил всегда.

Вопрос, который сейчас мучает весь Запад: открыт Ормузский пролив или нет? И надолго ли? Потому что сообщения, противоречащие друг другу, появляются несколько раз на дню. Через пролив идет пятая часть мировой нефти и газа. Если он закрыт - цены на нефть зашкаливают. Если открыт - падают.

Формально пролив открыт, суда идут, цены на нефть ползут вниз. Аналитики, комментируя подписание Версальского меморандума, ждут нефть марки Brent в III квартале на уровне 79 долларов за баррель. Некоторые и вовсе рисуют 67 долларов к концу лета. Почему так дешево? Потому что на рынок хлынула мини-цунами нефти.

Кто же выиграл в этой ближневосточной партии в геопокер, где ставки - жизни, нефть и ядерные амбиции? А кто проиграл? Пока все выглядит так, что выиграл Иран. США проиграли, но не вчистую - у Трампа есть формальный мир. Однако американская внешняя политика получила жирный, сочный, ближневосточный щелчок по носу.

Настоящий безоговорочный и сокрушительный проигрыш - это Израиль и лично Биньямин Нетаньяху. Когда ваш главный союзник договаривается с вашим смертельным врагом - это публичное унижение.

"Если не договорятся, будет большая война на территории Ближнего Востока, опять будет большая эскалация, но в этот раз, мне кажется, будет намного хуже, потому что, к сожалению, заморозка конфликта не решает вопрос. Было бы это связано с Ближним Востоком или с вопросом, связанным с Россией, Украиной, сектором Газа. Любая заморозка конфликта, как мы видим, приводит к тому, что этот конфликт снова возобновляется через какое-то время", - отметил политолог, эксперт по Ближнему Востоку (Россия) Дмитрий Бридже.

Но есть и еще один проигравший, о котором забывают в этом ближневосточном фарсе, - это американский налогоплательщик. Именно из его кармана за последние два десятилетия вынули 6 трлн долларов на ближневосточные авантюры, чтобы получить в итоге униженного союзника и усиленного врага, и самое нелепое - войну начали из-за бомбы, которой у Ирана никогда не было, а закончили тем, что пообещали ему деньги.

Еще один проигравший здравый смысл. Большую политику сегодня делают не стратеги, а шоумены, поэтому в любой момент на Ближнем Востоке может снова полыхнуть.

О том, как Израиль отреагировал на подписание меморандума между США и Ираном, смотрите в проекте "Специальный репортаж".