Перемирие на бумаге: почему эскалация конфликта на Ближнем Востоке продолжется

Несмотря на подписанный в июне меморандум о перемирии, боевые действия на Ближнем Востоке не прекращаются. США и Иран периодически наносят удары друг по другу, а в конфликт постепенно втягиваются новые игроки - хуситы и иракские шииты. Аналитик Сергей Дик в студии "Первого информационного" проанализировал, почему эскалация продолжается, какие удары были нанесены в последние дни и чем это грозит мировой экономике.

С 8 июля стороны периодически обмениваются ударами, несмотря на перемирие. США нанесли удар по иракским шиитам, поддерживающим Иран. Хуситы атаковали корабли с саудовской нефтью. Иранские войска КСИР нанесли удар по американской военной базе в Бахрейне, ранее были удары по Кувейту и Иордании.

США нанесли один из самых массированных ударов по прибрежной линии Ормузского пролива и самому большому острову в Персидском заливе. Пострадали гражданские объекты, есть погибшие. Трамп заявил, что удары продолжатся, но пока еще не были задействованы стратегические объекты - мосты и электростанции.

По словам эксперта, заявления о перемирии не имеют реальной силы. Встреча Нетаньяху с Зеленским на похоронах сенатора Грэма, а также закрытые переговоры с Пакистаном не останавливают военные действия. "Время поджимает Трампа. На носу август, в ноябре выборы в Конгресс. Ему сложно выйти из этой ситуации. Вчера он заявил, что уже установил мир на Ближнем Востоке, но за этими словами пока нет реальной повестки", - отметил аналитик.

Конфликт бьет по мировой экономике. США уже подсадили Евросоюз на СПГ, а цены на нефть растут. В США галлон бензина превысил 4 доллара, в Германии дизель - более 2,5 евро. Потери США только по публичным данным составляют 110 млрд долларов, пострадали почти три десятка НПЗ. Страдают и страны Персидского залива: Саудовская Аравия, Оман, Кувейт, на территории которых расположены американские базы. "Иран, нанося удары, ослабляет доминирование США в регионе. Оказывается, не все так просто", - резюмировал Сергей Дик.

Ближний Восток продолжает оставаться горячей точкой. Перемирие не работает, эскалация нарастает, а риски для мировой экономики множатся. Трамп пытается показать успехи перед выборами, но реальные боевые действия говорят об обратном. Иран, в свою очередь, демонстрирует, что американское доминирование в регионе больше не является безусловным. Вопрос лишь в том, как долго продлится этот конфликт и во что он выльется для всего мира.