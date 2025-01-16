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Перемирие под угрозой: Израиль обвинил ХАМАС в срыве договоренностей

Канцелярия премьер-министра Израиля обвинила палестинское движение ХАМАС в отказе от достигнутых договоренностей и создании кризиса в последний момент. Это препятствует достижению соглашения по сектору Газа.

В ведомстве добавили, что Совбез Израиля не одобрит соглашение, пока посредники не сообщат, что ХАМАС подтвердил все детали.

О достижении договоренности о введении режима прекращения огня с 19 января стало известно 15 января. Стороны также договорились об обмене израильских заложников на палестинских заключенных.

Пока же конфликт продолжается. По данным Reuters, Израиль наносил авиаудары всю ночь и утро. Погибли по меньшей мере 46 палестинцев.

ИзраильХАМАС