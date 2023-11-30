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Перемирие между Израилем и ХАМАС продлено еще на один день, обмен пленными продолжается

Перемирие между Израилем и ХАМАС продлено еще на один день на тех же условиях, сообщил МИД Катара.

Продолжается обмен пленными. Накануне Израиль освободил шестую группу палестинских заключенных из 30 человек. Отмечается, что один из автобусов выехал из израильской тюрьмы.

А ранее группа из 14 заложников, освобожденных в анклаве, благополучно прибыла в Израиль, где их встретили военные и сотрудники спецслужб.

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