Перемирию не быть: Израиль готовится к новой операции в Газе, дата вторжения назначена

Перемирию на Ближнем Востоке не быть. Агентство "Рейтер" сообщает, что ХАМАС отклонил "последнее предложение" Израиля о прекращении огня. Палестинская сторона назвала завершившуюся в Каире встречу неплодотворной. В ответ на это решение израильский премьер объявил о скором начале наступления на Рафах - последнее убежище палестинцев в Газе. Нетаньяху отметил: операцию начнут с освобождения заложников, и дата вторжения уже назначена.