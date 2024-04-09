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Перемирию не быть: Израиль готовится к новой операции в Газе, дата вторжения назначена

Перемирию на Ближнем Востоке не быть. Агентство "Рейтер" сообщает, что ХАМАС отклонил "последнее предложение" Израиля о прекращении огня. Палестинская сторона назвала завершившуюся в Каире встречу неплодотворной. В ответ на это решение израильский премьер объявил о скором начале наступления на Рафах - последнее убежище палестинцев в Газе. Нетаньяху отметил: операцию начнут с освобождения заложников, и дата вторжения уже назначена.

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