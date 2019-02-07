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Перестрелка в Амстердаме недалеко от Центрального банка

Перестрелка в Амстердаме недалеко от Центрального банка. Инцидент произошел недалеко от Центрального банка Нидерландов. Изрядно напуганные очевидцы сообщили о десятках выстрелов. Пострадал прохожий. Огонь на поражение открыла полиция. Стражи порядка пытались ликвидировать вооруженного человека. Он был ранен в ногу и задержан. Место ЧП сейчас оцеплено, там работают следователи.

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