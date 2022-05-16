Перестрелка в Хьюстоне и Калифорнии - есть жертвы

Очередная волна массовых расстрелов в Соединенных Штатах. Несколько часов назад произошла перестрелка в Хьюстоне. Погибли два человека, трое были ранены. Стрельба была открыта в толпе посреди многолюдного рынка. Чуть ранее неизвестный открыл огонь по прихожанам одной из церквей в Калифорнии: погиб один человек, пятеро были ранены. Два расстрела произошли менее чем через сутки после массового убийства в супермаркете города Буффало: накануне 18-летний парень на почве расовой ненависти убил 10 человек. Жертвами оказались преимущественно афроамериканцы - преступник успел опубликовать манифест. Он арестован.