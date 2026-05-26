Перевооружение Европы: Франция наращивает ядерный арсенал, Германия проводит аудит бункеров
После продолжительных дебатов, затянувшихся на первую декаду мая, Национальное собрание Франции 19 мая 2026 года одобрило в первом чтении законопроект о корректировке военного планирования, предусматривающий выделение дополнительных 36 млрд евро на нужды обороны в период до 2030 года.
Этим решением общий объем запланированных военных расходов страны к концу десятилетия доведен до 436 млрд евро, а ежегодный оборонный бюджет к 2030 году должен достичь 76,3 млрд евро, что поднимет военные траты Франции до 2,5 % ВВП - почти вдвое выше уровня 2017 года.
Примечательно, что законопроект не только фиксирует цифры, но и закрепляет за правительством чрезвычайные полномочия: в случае "серьезной угрозы" кабинет министров сможет активировать на всей или части территории страны исключительный режим, позволяющий, в частности, обходить экологические и градостроительные нормы для ускоренного возведения военной инфраструктуры.
Самый значительный объем дополнительного финансирования - 8,5 млрд евро - будет направлен на увеличение запасов боеприпасов (+54 % к текущему уровню), включая артиллерийские снаряды, средства ПВО и ракеты большой дальности. Еще 2 млрд евро выделены на развитие беспилотных и роботизированных систем. В приоритете и качественное усиление боевой авиации, включая ее переоснащение, пересмотр структуры танковых войск и контроль над космическим пространством. Особо подчеркивается намерение расширить ядерный арсенал (четвертый в мире по величине) при сохранении его доли в расходах на оборону на уровне около 13 %.
Федеральное правительство Германии одобрило расширенную программу гражданской обороны стоимостью 10 млрд евро, рассчитанную до 2029 года. Как сообщает Bild, основные закупки включают 1 тыс. новых специализированных транспортных средств для нужд гражданской обороны, а также 110 тыс. раскладных полевых коек для развертывания мобильных госпиталей и временных лагерей для эвакуированных.
Помимо материальной части, программа предусматривает введение единых федеральных стандартов подготовки для всех спасательных служб, включая отработку действий в условиях химических, биологических, радиологических и ядерных угроз, а также внедрение уроков гражданской обороны в школах.
Министр внутренних дел, обнародовавший планы в эксклюзивном интервью Bild, инициировал также масштабный национальный аудит всех потенциальных укрытий - от сохранившихся со времен Холодной войны бункеров до подземных паркингов, туннелей и станций метро.
Согласно правительственным данным, сегодня в стране насчитывается лишь 579 бункеров, способных вместить не более 480 тыс. человек, при этом ни один из них, по оценке профильного ведомства, не находится в полностью пригодном к эксплуатации состоянии, тогда как в период Холодной войны только в Западной Германии действовало около 2 тыс. укрытий на 1,5 млн мест.
