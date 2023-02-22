Переворот в Чили - это жизненный урок для всех стран, касающийся того, чего можно ожидать от США - Кошкин

Фактически все американские Президенты после Второй мировой войны прибегали к спецоперациям. От преступной практики не отказываются и сейчас. На слуху, из последнего, безусловно, диверсия на Крымском мосту и повреждение ниток "Северного потока". Вспомним одно из самых жестоких преступлений Белого дома во второй половине 20-го века.

В 1973 году в Чили начался военный переворот. Задача такая - сместить неугодный режим, который отказывался работать под диктовку американцев.

Сторонники законно избранного президента Сальвадора Альенде были расстреляны. Активную роль в этом процессе играли представители фашистской организации "Патриа и Либертад". Руководитель структуры вместе со своими сторонниками прошел обучение в тренировочных лагерях ЦРУ на территории Чили.





И здесь тактика прежняя. В Чили ежедневно гремели десятки терактов. Взрывали мосты, промышленные объекты, железные дороги, нефтепроводы, электроподстанции.

Нарушение электроснабжения вызвало отключение промышленных холодильников, что привело к потерям половины урожая овощей и фруктов. Нарушение транспортного сообщения привело к дефициту продуктов питания. Одновременно ЦРУ вело активную пропаганду, обвиняя во всех бедах действующую власть.





В день совершалось до 30 терактов. В стране начался хаос и, по сути, гражданская война. Позже ущерб оценили в треть от годового бюджета, а к власти придет тот самый печально известный всем Аугусто Пиночет.

История переворота в Чили - это жизненный урок для всех стран, касающийся того, чего можно ожидать от США и проамериканских сил. Преследуя свои интересы, они не обращают внимания на законы и международное право. Андрей Кошкин, завкафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова