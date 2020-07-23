Известнейший международный перевозчик Eurolines будет ликвидирован. Автобусная компания не смогла пережить кризис, вызванный пандемией COVID-19. На рынке перевозок она просуществовала 35 лет и по сути стала символом недорогих поездок по Европе. Но из-за закрытых границ и туристического застоя финансовое состояние компании совсем ухудшилось. В ближайшие две недели она прекратит существование, а ее работники будут уволены.



