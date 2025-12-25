Перевозчики уличили премьера Литвы во лжи

Рождество для литовских перевозчиков омрачила ложь их же властей. На фоне заявлений премьер-министра Литвы о том, что большинство задержанных в Беларуси литовских грузовиков уже возобновило работу, Национальная ассоциация автоперевозчиков "Линава" заявила об обратном.

По словам главы организации, ни одна из примерно 4 тысяч фур, находящихся на белорусских стоянках, не вернулась. По его словам, из-за бездействия властей перевозчики вынуждены с разочарованием встречать праздник. Глава "Линава" призвал правительство отказаться от символических жестов и деклараций и наконец-то решить проблему.