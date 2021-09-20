Пермский стрелок находится в тяжелом состоянии

Вуниверситете Пермиутром произошла стрельба. По разным данным, погибли от 5 до 8 человек, не менее 20 пострадали. Стрелок при задержании оказал сопротивление и был ранен. Известно, что оружие у нападавшего находилось на законных основаниях. Сейчас он в тяжелом состоянии. В регионе сегодня отменены все занятия в школах, техникумах и колледжах. Власти поручили усилить меры безопасности во всех образовательных учреждениях. Генпрокуратура поставила на контроль ход расследования.