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Персонал французских горнолыжных курортов против ограничений

Во Франции против карантина протестуют сотрудники и посетители горнолыжных курортов. Спорный вопрос о работе спортивных баз вызвал ожесточенные баталии. Большое недовольство манифестантов вызвало то, что правительство Франции закрыло подъемники, в то время как власти Швейцарии и Испании разрешили своим горнолыжным курортам работать в обычном режиме, лишь соблюдая санитарные меры. Закрытие лыжных трасс в разгар сезона угрожает бизнесу огромными потерями. Накануне также объявлено, что все приезжающие во Францию с горнолыжных курортов Европы должны будут пройти по возвращении семидневный карантин.

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