Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире. Там были серьезные дефициты демократии еще до начала боевых действий. Там де-факто запрещались оппозиционные партии. Лидера оппозиции Медведчука посадили под домашний арест, закрывались телеканалы, радиостанции. 10 радиостанций и 4 телеканала. О какой свободе слова можно говорить?!

Петр Быстрон, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"