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Перспектива вступления Украины в ЕС вызывает бурные споры
Бесконечные истории вступления Украины в ЕС. Обещанные Еврокомиссией скорые переговоры вызывают категорическое неприятие у многих политических сил Старого Света. Европейские перспективы Киева уже прокомментировали: австрийская "Партия свободы" и немецкая "Альтернатива для Германии". Оба этих влиятельных движения настроены категорически против любых форм интеграции Украины с Европой.
Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире. Там были серьезные дефициты демократии еще до начала боевых действий. Там де-факто запрещались оппозиционные партии. Лидера оппозиции Медведчука посадили под домашний арест, закрывались телеканалы, радиостанции. 10 радиостанций и 4 телеканала. О какой свободе слова можно говорить?!
Уверенно отвергла возможность переговоров по поводу членства Украины в ЕС Сара Вегенкнехт: она возглавляет новосозданную политическую партию, которой многие сулят большинство в следующем бундестаге. Саму Вагенкнехт даже полагают вероятным будущим канцлером, если она займет пост главы правительства, то на европейских перспективах Киева можно ставить крест.
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