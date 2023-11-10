ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Перспектива вступления Украины в ЕС вызывает бурные споры

Бесконечные истории вступления Украины в ЕС. Обещанные Еврокомиссией скорые переговоры вызывают категорическое неприятие у многих политических сил Старого Света. Европейские перспективы Киева уже прокомментировали: австрийская "Партия свободы" и немецкая "Альтернатива для Германии". Оба этих влиятельных движения настроены категорически против любых форм интеграции Украины с Европой.

Украина - одна из самых коррумпированных стран в мире. Там были серьезные дефициты демократии еще до начала боевых действий. Там де-факто запрещались оппозиционные партии. Лидера оппозиции Медведчука посадили под домашний арест, закрывались телеканалы, радиостанции. 10 радиостанций и 4 телеканала. О какой свободе слова можно говорить?!
Петр Быстрон, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии"

Уверенно отвергла возможность переговоров по поводу членства Украины в ЕС Сара Вегенкнехт: она возглавляет новосозданную политическую партию, которой многие сулят большинство в следующем бундестаге. Саму Вагенкнехт даже полагают вероятным будущим канцлером, если она займет пост главы правительства, то на европейских перспективах Киева можно ставить крест.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все