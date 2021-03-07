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Перцовый баллончик, наручники и лицо в асфальт - арест женщины с 3-летним ребенком в США

Перцовый баллончик, наручники и лицо в асфальт. Так американские полицейские арестовали женщину с 3-летним ребенком по подозрению в краже! Почему задержание было совершено так жестко - комментариев не прозвучало. Тем временем возле символа - борьбы с полицейским насилием в Штатах - местом гибели Джорджа Флойда - произошла перестрелка! Погиб один человек, второго стрелявшего ищут. По информации властей, он, как и Флойд, афроамериканец.



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