Перцовый баллончик, наручники и лицо в асфальт - арест женщины с 3-летним ребенком в США

Перцовый баллончик, наручники и лицо в асфальт. Так американские полицейские арестовали женщину с 3-летним ребенком по подозрению в краже! Почему задержание было совершено так жестко - комментариев не прозвучало. Тем временем возле символа - борьбы с полицейским насилием в Штатах - местом гибели Джорджа Флойда - произошла перестрелка! Погиб один человек, второго стрелявшего ищут. По информации властей, он, как и Флойд, афроамериканец.







