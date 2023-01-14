Перу на грани гражданской войны

В Перу продолжается ожесточенный гражданский конфликт, вызванный импичментом и арестом 7 декабря президента Кастильо. Особенно напряженной остается ситуация в южных регионах страны. Они практически вышли из повиновения столичным властям.

В городе Хулиака за минувшую неделю были убиты 17 участников антиправительственных протестов. Еще один человек погиб в городе Куско, который является главным туристическим хабом.



Нет единства и внутри политического класса. Прокуратура начала проверку подозрений в совершении геноцида новым президентом страны Диной Болуартэ. Речь идет о массовых убийствах, совершенных полицией в последние недели.

Армия, позиция которой является важным фактором стабильности, так пока и не поддержала новую власть. Протесты особенно масштабны в провинции - сельские жители считают арест президентагосударственным переворотом.