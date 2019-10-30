Первая драка в Раде нового созыва. Участники конфликта - депутат от партии "Оппозиционная платформа" Николай Скорик и его коллега - избранник от партии "Слуга народа" Николай Тищенко. Потасовка началась сразу после голосования по проекту постановления о создании временной комиссии, которая занялась бы расследованием массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года. Проект не был одобрен парламентом.



