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Первая фаза торговой сделки между Китаем и США вступает в силу

Сегодня вступает в силу первая фаза торговой сделки между Китаем и США. Она подразумевает взаимное понижение пошлин на продукцию. В частности, дан старт двухлетнему периоду, на протяжении которого импорт из Штатов в Поднебесную будет увеличен на 200 миллиардов долларов.

Существенно сократятся пошлины на ввоз китайских товаров в США. Напомню, историческая торговая сделка между Вашингтоном и Пекином была подписана в Белом доме 15 января. Ожидается, что уже в самом скором времени начнется обсуждение второй ее фазы - о дальнейшем расширении доступа к рынкам.

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