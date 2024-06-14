Первая группа польских медиков отправится в Украину в ближайшие дни

Варшава направляет медиков в Украину. Как сообщают польские СМИ, работать им предстоит либо на фронте, либо в непосредственной близости от него. Первая группа из 15 человек отправится туда уже в ближайшие дни, причем речь идет о гражданских, а не о военных врачах.



В Польше это вызывает самое искреннее недовольство: поддержка Украины понемногу превращается в самое непосредственное участие в конфликте на ее территории.