Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию

Первая в арабских странах атомная электростанция введена в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах. Специалисты после пяти месяцев подготовительных работ провели испытания и успешно завершили операции по запуску. Вот как описал событие шейх эмирата Дубай Мухаммед бин Рашид аль-Мактум в Twitter: "Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби".