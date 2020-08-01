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Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию
Первая в арабских странах атомная электростанция введена в эксплуатацию в Объединенных Арабских Эмиратах. Специалисты после пяти месяцев подготовительных работ провели испытания и успешно завершили операции по запуску. Вот как описал событие шейх эмирата Дубай Мухаммед бин Рашид аль-Мактум в Twitter: "Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби".
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