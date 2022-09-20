Первая в Беларуси государственная козья ферма работает в Могилевской области

В Могилевской области реализуется первый в Беларуси проект в области племенного козоводства. Об этом БелТА рассказал генеральный директор РУСПП "Могилевское госплемпредприятие" Николай Орленок.

Первая в Беларуси государственная козья ферма создана на безе Могилевского госплемпредприятия. Проект стал частью утвержденной постановлением Совмина государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы и предполагает развитие племенного козоводства на территории области. Для его функционирования закуплены 150 животных альпийской и зааненской пород, отремонтированы два животноводческих помещения, установлены современный доильный зал на 24 места и домики для содержания молодняка. В течение месяца будут закончены работы по обустройству родильного зала.