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Первая в Беларуси государственная козья ферма работает в Могилевской области
В Могилевской области реализуется первый в Беларуси проект в области племенного козоводства. Об этом БелТА рассказал генеральный директор РУСПП "Могилевское госплемпредприятие" Николай Орленок.
Первая в Беларуси государственная козья ферма создана на безе Могилевского госплемпредприятия. Проект стал частью утвержденной постановлением Совмина государственной программы "Аграрный бизнес" на 2021-2025 годы и предполагает развитие племенного козоводства на территории области. Для его функционирования закуплены 150 животных альпийской и зааненской пород, отремонтированы два животноводческих помещения, установлены современный доильный зал на 24 места и домики для содержания молодняка. В течение месяца будут закончены работы по обустройству родильного зала.
Ферма позволит реализовывать племенных животных и семенной материал высокой генетической ценности (в планах - строительство репродуктора искусственного осеменения коз). Также здесь будут производить высококачественное молоко, которое будет перерабатываться на Шкловском маслодельном заводе. Сейчас на предприятии прорабатываются рынки сбыта новой продукции.
Фото: БелТА,ОлегФойницкий
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