Первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы сегодня пройдет в Минске

В Минске сегодня на первую в этом году встречу соберется трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. Заседание по традиции предварят переговоры четырех подгрупп - по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам и безопасности. Напомним, предыдущая встреча состоялась в белорусской столице 19 декабря. По ключевым вопросам обмену пленными и перемирию стороны не договорились.