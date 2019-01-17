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Первая в этом году встреча трехсторонней контактной группы сегодня пройдет в Минске

В Минске сегодня на первую в этом году встречу соберется трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе. Заседание по традиции предварят переговоры четырех подгрупп - по экономическим, политическим, гуманитарным вопросам и безопасности. Напомним, предыдущая встреча состоялась в белорусской столице 19 декабря. По ключевым вопросам обмену пленными и перемирию стороны не договорились.

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