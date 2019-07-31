Первая в мире гонка беспилотных автомобилей прошла в Испании

Восемь кругов гоночного трека проехали две команды болидов, разработанных компанией Roborace. Авто способны разгоняться до 320 километров в час. Для того, чтобы болиды посоревновались без человека за рулем, специалисты оснастили их лидарами, радарами, множеством ультразвуковых датчиков и датчиков скорости, а также спутниковой навигацией.