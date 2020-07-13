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Первая за 17 лет федеральная казнь в США

Первая за 17 лет казнь состоится в штате Индиана. Приговор апелляционного суда США исполнят в ближайшие часы. О перемене участи Дэниела Ли, который убил трех человек, просили даже родственники жертв. Противники казни добились было ее переноса, но, как выяснилось, их торжество было временным. Всего к высшей мере наказания приговорены 60 федеральных заключенных.

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