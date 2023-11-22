Первая жертва французских клопов - пожилой мужчина скончался

Издание Parisien сообщает, что пожилой мужчина скончался, пытаясь справиться с постельными клопами. Житель Лиона долгое время страдал от укусов этих насекомых. В итоге по рекомендации уборщицы купил высокотоксичное средство для борьбы с паразитами. Через некоторое время мужчину обнаружили мертвым, у него случилось кровоизлияние в мозг. Полиция расследует дело о непредумышленном убийстве и нелегальной продаже химикатов.