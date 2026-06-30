Первый Форум регионов Беларуси и Китая стартует 1 июля в Ланьчжоу

Стратегический курс в отношениях Беларуси и Китая активизирует и работу между регионами нашей страны и провинциями КНР. Это в интервью пекинскому бюро "Первого информационного" подчеркнул наш Посол в Китае Александр Червяков. Имеются соглашения и договоренности. Сейчас их важно наполнить практическим содержанием. Этому способствует и Форум регионов двух стран.

"Безусловно, когда представляется такая площадка, где руководители могут встретиться напрямую друг с другом и договориться, это позволяет быстрее решать вопросы и договариваться. Поэтому Форум регионов - это как раз та площадка, которая позволит нам перейти от договоренностей к прикладным проектам. И форум всегда является таким индикатором результативности наших регионов на рынке других стран. Поэтому как раз мы и хотим продемонстрировать уровень активности наших регионов на китайской территории с подписанием конкретных контрактов, соглашений по инвестициям, торговле и так далее", - отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Александр Червяков.

Первый Форум регионов Беларуси и Китая начнется 1 июля в городе Ланьчжоу, это административный центр провинции Ганьсу. Кроме пленарного заседания, ожидается проведение трех тематических секций.