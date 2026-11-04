Первый комитет Генассамблеи ООН принял инициированную Беларусью резолюцию о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения.

В поддержку инициативы выступили 177 государств, что подтверждает ее колоссальную значимость для мировой безопасности. Документ нацелен на укрепление глобального режима разоружения и превентивное недопущение появления новых систем смертоносного вооружения. Соавторами резолюции совместно с Минском выступили 20 государств, включая Китай, Россию, Казахстан и Пакистан, а также ряд стран Азии, Африки и Латинской Америки.

В МИД Беларуси подчеркнули, что столь широкая география наглядно демонстрирует универсальный характер белорусской дипломатии и ее способность объединять мировое сообщество вокруг важнейших задач.