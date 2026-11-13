Первый масс-шутинг в Польше: как трагедия в Кракове стала оружием предвыборной борьбы

7 ноября 2026 года на рыночной площади в Кракове произошла массовая стрельба. Событие потрясло все мировое сообщество. Это стало первым масс-шутингом в Польше.

24-летний Михал Оксинский убил 6 человек и еще 16 ранил, прежде чем его обезвредила полиция. Но, как оказалось, это не все. В его доме нашли тела родителей и сестры. Они были убиты двумя выстрелами в голову. Стрелок убил и двух домашних кошек.

Трагедию еще не расследовали, мотивации убийцы остается под вопросом, а польские политики уже устроили драку.

Премьер-министр Польши Дональд Туск публично взмолился не эксплуатировать эту трагедию. Но кого он убеждает? Его уже обвиняют в отсутствии мер, а министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский без суда заявил, что стрелок был вдохновлен ультраправой идеологией. Телеканал Republika, приближенный к оппозиционной партии PiS ("Право и справедливость"), в прямом эфире наврал, что полиции на месте не было, пока двое раненых офицеров истекали кровью.

Эту неудобную ситуацию обсуждали все. Трагедия в Кракове стала не поводом для сочувствия, а инструментом предвыборной мобилизации. Но пока одни считают тела, другие считают рейтинги.

К сожалению, масс-шутинг стал политическим инструментом. Трагедия, которая еще вчера казалась точкой невозврата, сегодня становится отправной точкой для предвыборной гонки. Это не значит, что трагические случаи кто-то подстраивает. Нет, скорее, их пытаются использовать для достижения своих целей.

Теракт в Кракове - страшная трагедия, однако оппозиция и провластные польские СМИ еще до окончания следствия начали использовать его для взаимных атак. Теракт пытались превратить в информационное оружие.

Самый острый конфликт вспыхнул сразу после заявления главы МВД Марчина Кервиньского. Он утверждал, что подозреваемый был увлечен ультраправыми идеологиями, хотя его профили в социальных сетях, которые впоследствии исчезли, говорят об обратном. Там содержался контент, связанный с ЛГБТ-тематикой, высмеиванием христианства и материалы, связанные с антифа.

Оппозиция восприняла это как попытку использовать кровь жертв для дискредитации политических противников. Так, депутат от партии "Конфедерация", которая является коалицией ряда польских правых и ультраправых партий Михал Вавер назвал это политическим грилем, иначе шоу на трагедии, отметив, что министр сам признался в использовании грубых анализов. Но если одна оппозиционная партия возмущается, другая предпочитает нападать.

Депутат от "Права и справедливости" Януш Ковальский заявил, что после прихода к власти коалиции Туска развалили прокуратуру, полицию и спецслужбу в угоду политическим интересам. По его мнению, службы лишились инструментов для фильтрации преступных групп и стали слепы и глухи, что и привело к трагедии.

Правительство Туска отвергает эти обвинения, указывая на быструю реакцию полиции. И здесь нужно отметить героическое поведение двоих полицейских, которые в результате и нейтрализовали стрелка. Однако в первые дни польское телевидение пыталось разыграть карту, что полиции не было или ее было недостаточно.

Казалось бы, общество и политики должны сплотиться, но получилось какое-то грязное и нездоровое соревнование.

"Это целенаправленная пропаганда использования человеческой трагедии для политического маркетинга. Самое страшное, что это драматическое событие будет использоваться политически", - выразил уверенность депутат Сейма Польши Павел Кукиз.

Напомним, что теракт произошел на фоне острейшего конфликта вокруг Конституционного трибунала.

Штурм Конституционного трибунала, или Как Польша раскололась надвое и ищет в этом след Путина В Польше разворачивается острый политический кризис, который политобозреватели и эксперты уже охарактеризовали как попытку госпереворота

Оппозиция считала действия правительства незаконным вмешательством в работу суда и готовила протесты на 8 и 9 ноября 2026-го. Лидер PiS Ярослав Качиньский призвал отменить акции из уважения к жертвам и национальному трауру. Этот шаг позволил оппозиции выглядеть ответственной на фоне трагедии, одновременно сохранив в повестке обвинения в адрес правительства Туска. При этом Качиньский не упомянул, что президент Польши Кароль Навроцкий, который является выходцем из PiS, не принял закон о безопасности в интернете, который продвигал нынешний премьер.

Закон был направлен на блокировку ресурсов, которые втягивают детей и молодежь в радикальные группировки, продвигают деструктивную информацию и воздействуют на нестабильную, незрелую психику. Навроцкий заявил, что подобный документ противоречит свободе слова.

Роберт Борковски, эксперт по безопасности, профессор:

"Дело больше похоже на массовое убийство. Мы ничего не знаем о политических манифестах, опубликованных нападавшим в социальных сетях, или о других заявлениях, указывающих на идеологические мотивы. В некоторых терактах преступники открыто сообщали о своих намерениях. Здесь пока мы не видим такого политического фона, поэтому я бы не считал это событие терактом. Это больше похоже на действия разочарованного человека, массового убийцы. Однако мы не можем исключать, что он работал по чьему-то поручению. Такие случаи также происходят в мире".

Предполагаем, вскоре станет известно гораздо больше, хотя бы по содержимому телефона и компьютера стрелка, если их, конечно, обнародуют. Показательна и реакция самого общества. Прохожий, услышав ложь тележурналиста о "всех вывезенных резервах полиции в Варшаву", стал кричать в камеру, почему представители СМИ "несут такую чушь".

Но этот голос утонул среди всего происходящего в Польше. Трагедия в Кракове стала не поводом для рефлексии и объединения, а дровишками для предвыборной кампании.

Главное фото: magnific.com